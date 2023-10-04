Аналитики "Финама" подготовили стратегию на 4 квартал 2023 года

Аналитики ФГ “Финам” подготовили стратегию на 4 квартал 2023 года, в которой представлен макроэкономический прогноз развития глобальной экономики в ближайшие три месяца, а также экспертный взгляд на инвестиционные перспективы на фондовом, облигационном, валютном и сырьевых рынках.