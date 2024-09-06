В Telegram появились изменения после задержания Дурова

Мессенджер Telegram разрешил пользователям оповещать модераторов о «незаконном контенте» в чатах. РБК обратило внимание, что политика модерации мессенджера была обновлена после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
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