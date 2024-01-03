«Ждите приказов»: где сейчас Дмитрий Нагиев, когда вернется на ТВ

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев оставил загадочное послание поклонникам. Что он сказал, когда вернется на телевидение, как сейчас живет? © ТАСС Что сказал Нагиев в новогоднем обращении Видео дня Нагиев впервые за несколько недель вышел на связь с поклонниками.