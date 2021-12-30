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Разведка Украины фиксирует якобы прибытие российских военных на Донбасс

Разведка Украины фиксирует якобы прибытие российских военных на Донбасс

По информации Главного управления разведки (ГУР) Украины, на территорию Донбасса якобы прибывают российские войска и боевая техника «для заполнения вакансий» по освободившимся ранее военным специальностям (артиллеристы, снайперы, разведслужбы и пр.

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