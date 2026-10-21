Художественное изображение ловли верхней ступени Starship башней обсуживания / © SpaceX Об этом основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил 20 октября во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам компании за третий квартал 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии