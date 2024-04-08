Tesla представит роботакси 8 августа

Ожидалось, что после Cybertruck Tesla выпустит два долгожданных новых электромобиля: меньший по размеру и более дешевый электромобиль, который назвали «Tesla Model 2 за $25 000»; и новое специализированное роботакси — автомобиль, с нуля разработанный для автономного вождения без каких-либо педалей или рулевого колеса.