Tesla представит роботакси 8 августа

Ожидалось, что после Cybertruck Tesla выпустит два долгожданных новых электромобиля: меньший по размеру и более дешевый электромобиль, который назвали «Tesla Model 2 за $25 000»; и новое специализированное роботакси — автомобиль, с нуля разработанный для автономного вождения без каких-либо педалей или рулевого колеса.
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