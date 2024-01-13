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Сенатор Ли назвал Трампа единственной возможностью обеспечить порядок в США

Сенатор Ли назвал Трампа единственной возможностью обеспечить порядок в США

Сенатор от Республиканской партии Соединенных Штатов Америки Майк Ли выступил со словами о том, что победа Дональда Трампа на выборах представляется единственной возможностью выбора в пользу «порядка вместо хаоса» в государства, а также поставить страну и ее граждан на первое место.

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