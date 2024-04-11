Тело Александра Ширвиндта было кремировано. Стала известна дата похорон

Церемония похорон народного артиста РСФСР пройдёт в узком кругу самых близких.Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля после полудня в кругу родственников артиста и артистов его театра.
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