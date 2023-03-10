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Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины,  сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра.

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