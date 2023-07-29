Радиоведущий из США Гарланд Никсон на своём Youtube-канале заявил, что администрация Соединённых Штатов может разрешить Польше ввести свои войска на Украину, поскольку поляки для американцев всего лишь «расходный материал» в украинском конфликте.
Радиоведущий из США Гарланд Никсон на своём Youtube-канале заявил, что администрация Соединённых Штатов может разрешить Польше ввести свои войска на Украину, поскольку поляки для американцев всего лишь «расходный материал» в украинском конфликте.
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