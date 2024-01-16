Министр торговли Саудовской Аравии: страна пока официально не вошла в БРИКС

Саудовская Аравия официально еще не присоединилась к блоку стран в составе БРИКС. Такое заявление сделал министр торговли королевства Маджид аль-Касаби во время дискуссионной сессии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
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