Американский эксперт назвал вероятного исполнителя подрывов «Северных потоков»

Украина никак не могла провести операцию по подрыву «Северных потоков». Такое заявление сделал в беседе со «Звездой» профессор истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии