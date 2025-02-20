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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирской области созданы наилучшие условия для желающих поступить на военную службу по контракту

В Новосибирской области созданы наилучшие условия для желающих поступить на военную службу по контракту

Как рассказал военный комиссар Новосибирской области – полковник Евгений Кудрявцев, в Новосибирске ежедневно работает специализированный пункт отбора на военную службу по контракту, где практически за один день желающие могут пройти все необходимые для заключения контракта процедуры.

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