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RT Russia

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Силы ПВО за день уничтожили 85 украинских беспилотников над Россией

Силы ПВО за день уничтожили 85 украинских беспилотников над Россией

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за день уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией страны.

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