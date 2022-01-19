smi.today

1 829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Признать и принять в ОДКБ.Путина попросили ...
  • Василий
    Как Блинкен может вообще что нибудь видеть, если он сам НЕ ЗНАЕТ, ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ?Три дороги: Блинк...
  • mihaliz
    из рогатки по резиновому просто жутьВ Киеве обстрелял...

Китай представил список свежих археологических находок Тибета

Китай представил список свежих археологических находок Тибета

Национальное управление культурного наследия Китая опубликовало список свежих археологических находок в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, проливающие свет на доисторическую деятельность человека в регионе, сообщает агентство Синьхуа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх