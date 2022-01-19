Китай представил список свежих археологических находок Тибета

Национальное управление культурного наследия Китая опубликовало список свежих археологических находок в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, проливающие свет на доисторическую деятельность человека в регионе, сообщает агентство Синьхуа.
Национальное управление культурного наследия Китая опубликовало список свежих археологических находок в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, проливающие свет на доисторическую деятельность человека в регионе, сообщает агентство Синьхуа.
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