Мэру Александру Новикову рекомендовали одобрить проект планировки земель под кампус

Такое решение принято комиссией по проведению публичных слушаний Комиссия по проведению публичных слушаний рекомендовала градоначальнику одобрить проект планировки территорий под кампус в центре Смоленска.
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