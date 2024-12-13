Лада Ларгус: новые комплектации, 7 мест и Кросс-версия[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Производство фургонов и универсалов Лада Ларгус было возобновлено минувшей весной, но первыми на ижевский конвейер встали самые простые версии Classic и Classic Plus.