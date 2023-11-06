Будущее интернет-торговли. Эксперт о важности персонализации рекламы

Реклама — двигатель торговли, это известно всем. Но правило не будет работать, если не подойти к процессу с умом: выбрать нужные площадки, определить целевую аудиторию и проработать стратегию продвижения продукта.
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