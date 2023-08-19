Военное обозрение

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«Моего взвода нету, первой роты уже половины нету»: украинский военнопленный рассказал о потерях ВСУ

«Моего взвода нету, первой роты уже половины нету»: украинский военнопленный рассказал о потерях ВСУ

Украинские формирования в результате контрнаступления несут очень масштабные потери. Это следует из рассказов попадающих в российский плен украинских военнослужащих.

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