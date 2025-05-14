Журналист из Ирландии Чей Боуз выразил мнение, что лидеры западных государств всеми силами стараются заставить жителей Европы поверить в то, что все их трудности «напрямую связаны» с политикой президента Российской Федерации Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии