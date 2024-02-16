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62ИНФО | Новости Рязани

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15 центральных улиц Рязани остались без электричества

15 центральных улиц Рязани остались без электричества

Аварийное отключение ресурса произошло по улицам: Некрасова, Соборная, Торговый городок, Окский проезд, Посадский переулок, а также Кремлевский вал, Рыбацкая, Лесопарковая, Речников, Скоморошинская, Затинная.

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