Новые Печатники
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Новые Печатники

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Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Лучше улицы Москвы от снега убивали а то не чищено а пыль в глаза пускают🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️жилищник 🤬Влажную уборку по...

Школьник из Печатников занял первое место на научно-технической олимпиаде

Ученик 8 класса Иван Смирнов школы им. Полбина занял первое место на Всероссийской научно-технической олимпиаде по авиамоделированию среди учащихся в классе свободно летающих моделей и второе место на чемпионате России по авиамоделированию для внутреннего использования в Новосибирской области и Пермском крае.

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