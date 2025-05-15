Школьник из Печатников занял первое место на научно-технической олимпиаде

Ученик 8 класса Иван Смирнов школы им. Полбина занял первое место на Всероссийской научно-технической олимпиаде по авиамоделированию среди учащихся в классе свободно летающих моделей и второе место на чемпионате России по авиамоделированию для внутреннего использования в Новосибирской области и Пермском крае.
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