Шахматист Шевченко отстранен от участия в чемпионате Испании из-за подозрений в использовании мобильного телефона

Бывший украинский шахматист Кирилл Шевченко, ныне представляющий Румынию, был отстранен от участия в чемпионате Испании после того, как его заподозрили в использовании мобильного телефона во время матча против пятикратного чемпиона Испании Пако Вальехо.
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