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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

Miss Universe 2023: The Winner Is…

Miss Universe 2023: The Winner Is…

In what’s beginning to feel like a foregone conclusion at this point, the winner of the 2023 Miss Universe competition (for the 72nd year in a row!) hailed from a little-known place called — wait for it — Earth.

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