Miss Universe 2023: The Winner Is…

In what’s beginning to feel like a foregone conclusion at this point, the winner of the 2023 Miss Universe competition (for the 72nd year in a row!) hailed from a little-known place called — wait for it — Earth.
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