Глава Крыма Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в регионе. «Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надёжную защиту нашей республики», — написал он в Telegram.
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