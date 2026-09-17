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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области зафиксировали 50 случаев укусов клещей

В Рязанской области зафиксировали 50 случаев укусов клещей

Специалисты рекомендуют для защиты от клещей соблюдать ряд правил при выезде на природу: - использовать светлую и закрытую одежду, голову и шею прикрывать платком или другим головным убором; - применять средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды; - проводить осмотры складок и швов одежды каждые 15-30 минут; - осматривать домашних питомцев.

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