В Рязанской области зафиксировали 50 случаев укусов клещей

Специалисты рекомендуют для защиты от клещей соблюдать ряд правил при выезде на природу: - использовать светлую и закрытую одежду, голову и шею прикрывать платком или другим головным убором; - применять средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды; - проводить осмотры складок и швов одежды каждые 15-30 минут; - осматривать домашних питомцев.
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