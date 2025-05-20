Спасение двух бобров в Калужской области: история о храбрости и миллионах

Охотовед и охотник в Калужской области спасли двух бобров из ловушки в коллекторе. Ранее эти животные, усилиями в Чехии, сэкономили властям 1,2 миллиона долларов, строя плотины, но затопили поля и железную дорогу.
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