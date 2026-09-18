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BYD отозвал более 183 тысяч машин из-за проблем с тормозами

BYD отозвал более 183 тысяч машин из-за проблем с тормозами

Больше всего в списке отзыва — электромобилей и гибридных внедорожников Tang. Также под отзыв попадают около 40,3 тыс.

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