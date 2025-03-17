Прогноз от китайского астролога на неделю с 17 по 23 марта: когда лучше отложить важные дела Елена ГалицкаяС 17 по 23 марта 2025 года китайская астрология предлагает нам уникальный взгляд на то, как следует планировать свои дела, учитывая энергии каждого дня.
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