Готовы к проверке: цифровой тест-драйв услуг связи может провести каждый петербуржец

В пакетное предложение входят услуги домашнего интернета, мобильной связи, облачного видеонаблюдения, а также онлайн-кинотеатра Wink «Ростелеком» предлагает бесплатно подключить цифровые сервисы тарифа «Тест-драйв».
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