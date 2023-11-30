Производство модернизированного автомата АК-12 стартует до конца года

Управляющий директор концерна «Калашников» Андрей Барышников, выступая на дискуссионной площадке «Горжусь Россией, собравшей своих участников в Ростовской области, поделился перспективами и планами на будущее.
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