Требованием сбивать российские ракеты силами Североатлантического альянса (НАТО), которое Владимир Зеленский хочет выдвинуть Западу в ходе поездки в Нормандию, указывает на то, что Украину не интересует возможный ущерб для ее союзников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии