Зеленский взвыл: Ни одна ракета не была перехвачена. Порты в огне

Зеленский заявил о полном провале ПВО после ночного ракетного удара - ни одна баллистическая ракета не была перехвачена, а порты Одесской области, в том числе Измаил, Черноморск и Южный, горят после массированных ударов по топливной и транспортной инфраструктуре.