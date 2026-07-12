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Царьград

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Зеленский взвыл: Ни одна ракета не была перехвачена. Порты в огне

Зеленский взвыл: Ни одна ракета не была перехвачена. Порты в огне

Зеленский заявил о полном провале ПВО после ночного ракетного удара - ни одна баллистическая ракета не была перехвачена, а порты Одесской области, в том числе Измаил, Черноморск и Южный, горят после массированных ударов по топливной и транспортной инфраструктуре.

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