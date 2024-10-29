Специалисты Центра социального развития Нижегородской области провели двухнедельный обучающий курс для сотрудников социальных учреждений Арзамаса и Кстовского района

Специалисты Центра социального развития Нижегородской области в октябре провели две методические поездки, в ходе которых обучили сотрудников социальных учреждений городского округа Арзамас и Кстовского района работе с людьми с расстройствами аутистического спектра (РАС).
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