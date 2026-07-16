Тухель не будет уволен из сборной Англии, несмотря на поражение от Аргентины

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сохранит свой пост по итогам чемпионата мира — 2026. По информации Daily Mail, руководство Футбольной ассоциации Англии сохраняет полное доверие немецкому специалисту, несмотря на поражение от Аргентины в полуфинале мундиаля.