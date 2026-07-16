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Тухель не будет уволен из сборной Англии, несмотря на поражение от Аргентины

Тухель не будет уволен из сборной Англии, несмотря на поражение от Аргентины

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сохранит свой пост по итогам чемпионата мира — 2026. По информации Daily Mail, руководство Футбольной ассоциации Англии сохраняет полное доверие немецкому специалисту, несмотря на поражение от Аргентины в полуфинале мундиаля.

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