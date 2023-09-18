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Глава УЕФА о том, что Рубиалес поцеловал футболистку: «Это неуместно и неразумнно. Но разговоры об уголовном преступлении нелогичны. Журналисты довели все до такого»

Глава УЕФА о том, что Рубиалес поцеловал футболистку: «Это неуместно и неразумнно. Но разговоры об уголовном преступлении нелогичны. Журналисты довели все до такого»

– Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес подал в отставку после нескольких недель отрицания вины и попыток преуменьшить важность своего поцелуя в губы футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

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