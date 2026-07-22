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Наш потерянный мир

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В Таганроге содержание нефтепродуктов в морской воде находится в пределах нормы

В Таганроге содержание нефтепродуктов в морской воде находится в пределах нормы

Содержание нефтепродуктов в морской воде на побережье Таганрогского залива после атаки БПЛА находится в пределах допустимых нормативов, об этом в своем МАКС-канале сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

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