В Таганроге содержание нефтепродуктов в морской воде находится в пределах нормы

Содержание нефтепродуктов в морской воде на побережье Таганрогского залива после атаки БПЛА находится в пределах допустимых нормативов, об этом в своем МАКС-канале сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
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