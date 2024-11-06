Готфрид: Трамп попытается завершить конфликт на Украине, ставший бременем США

Победитель американской президентской гонки Дональд Трамп осознаёт, что бушующее на украинской территории противостояние продолжает высасывать денежные средства из Соединённых Штатов Америки, и хочет как можно скорее его завершить.
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