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Еще одна сеть АЗС в Чите отменила лимиты на бензин, но пока только для юрлиц

Еще одна сеть АЗС в Чите отменила лимиты на бензин, но пока только для юрлиц

Постепенное снятие топливных ограничений в Забайкалье продолжается.С 25 июля сеть АЗС «Эталон» объявила об отмене лимитов на бензин для владельцев топливных карт, которые пока могут оформить только юридические лица.

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