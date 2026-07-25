Еще одна сеть АЗС в Чите отменила лимиты на бензин, но пока только для юрлиц

Постепенное снятие топливных ограничений в Забайкалье продолжается.С 25 июля сеть АЗС «Эталон» объявила об отмене лимитов на бензин для владельцев топливных карт, которые пока могут оформить только юридические лица.
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