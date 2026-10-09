Погода во Владимире на выходные 10 и 11 октября

В субботу и воскресенье в регионе ожидается до +13 градусов, в субботу ветер усилится до 7 м/с, а 9 и 10 октября возможны порывы до 18 м/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ПБ ГЕРОФАРМ оснастил...
- A Препараты для леч...
- EP Препараты для леч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым