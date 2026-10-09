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Владимирские новости

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Погода во Владимире на выходные 10 и 11 октября

Погода во Владимире на выходные 10 и 11 октября

В субботу и воскресенье в регионе ожидается до +13 градусов, в субботу ветер усилится до 7 м/с, а 9 и 10 октября возможны порывы до 18 м/с.

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