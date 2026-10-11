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МОСИНФОРМ

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Собянин: Школа для 1200 учеников открылась в районе Солнцево

Собянин: Школа для 1200 учеников открылась в районе Солнцево

Недалеко от реки Сетуньки открылась школа для 1,2 тысячи учеников. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

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