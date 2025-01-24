В ОАЭ построят крупнейшую в мире солнечно-накопительную электростанцию

Солнечные электростанции формально вырабатывают электричество недорого, но делают это нестабильно. Облачность, дождь, ветер с пылью, зима могут понизить выработку в несколько раз, часто за небольшой промежуток времени.
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