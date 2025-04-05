РИА Новости: сторонники Навального накопили в РФ долги почти на 5,6 млн рублей

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального, среди которых Мария Певчих, Георгий Албуров и Иван Жданов, которые являются работниками Фонда борьбы с коррупцией, накопили в России долгов почти на 5,6 млн рублей.
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