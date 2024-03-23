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Власти Таджикистана взаимодействуют с Россией из-за возможного участия граждан страны в нападении на «Крокус Сити Холл»

Власти Таджикистана взаимодействуют с Россией из-за возможного участия граждан страны в нападении на «Крокус Сити Холл»

Возможное участие граждан Таджикистана в теракте в подмосковном Красногорске, где было совершено нападение на мирных людей в ТРЦ «Крокус Сити Холл», сейчас является предметом взаимодействия властей республики с Российской Федерацией.

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