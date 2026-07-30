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«Болонья» арендовала Довбика у «Ромы» на сезон с правом выкупа

Артем Довбик стал игроком «Болоньи».  Красно-синие объявили о подписании нападающего «Ромы» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа.

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