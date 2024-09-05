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Жители Гомеля в Белоруссии сообщили о взрывах в небе

Жители Гомеля в Белоруссии сообщили о взрывах в небе

Горожане рассказали, что ночью были слышны два громких хлопка, а потом что-то горящее упало вниз.В небе над белорусским городом Гомелем прозвучали два громких звука, похожих на взрывы, а затем появился красный огонёк.

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