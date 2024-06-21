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Новости экономики России

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Акционеры Yandex просят ЦБ проверить условия обмена акций

Акционеры Yandex N.V. попросили Банк России проверить управляющее юрлицо “Яндекса”. Инвесторы считают условия сделки дискриминирующими и допускают вероятность использования инсайдерской информации при установлении дат отсечек для обмена/выкупа ценных бумаг.

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