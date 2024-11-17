Стыд и позор: за что оскорбляли первого британца, использовавшего зонтик

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Джонас Хенвей гуляет под дождем с необычным предметом - зонтиком. | Фото: atlasobscura.com. В начале 1750-х годов англичанин Джонас Хенвей, вернувшись из поездки во Францию, стал разгуливать под зонтиком по дождливым улицам Лондона.