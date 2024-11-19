Ядерное сдерживание будет осуществляться в мирное время

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ядерное сдерживание осуществляется непрерывно в мирное время, в период угрозы агрессии и в военное время, вплоть до начала применения ядерного оружия, соответствующий указ президента России Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» размещен на сайте официального опубликования правовых актов.