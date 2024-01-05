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Мощнейшая вспышка на Солнце произошла в новогоднюю ночь

Мощнейшая вспышка на Солнце произошла в новогоднюю ночь

Самая крупная с 2017 года вспышка зарегистрирована на Солнце в  ночь на 1 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

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