Мощнейшая вспышка на Солнце произошла в новогоднюю ночь

Самая крупная с 2017 года вспышка зарегистрирована на Солнце в ночь на 1 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
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